Bakan Albayrak: Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, 'Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.' dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye ekonomisi her geçen gün, ağırlık ve etkinliğini artırmaya devam etmektedir. Zamanında attığımız kararlı adımlarla ekonomide normalleşmeye başladık. Belirttiğimiz hedeflere yönelik yapmamız gerekenler ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak başta olmak üzere ekonomimizi finansal şoklara karşı çok daha güçlü kılmak olacaktır.

Döviz kurunda yüzde 20'ye yakın oranda iyileşme kaydettik. Türk lirası pozitif ayrıştı CDS'lerde 230 puan gerileme ile ciddi pozitif gelişme gösterdik. Dengelenme sürecinde önemli mesafe katettik.

Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük

Ticaret Bakanlığımız açıkladığı verilere göre ihracatımız 168,1 milyar dolar ile en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yıllıklandırılmış cari açık yıl sonu itibariyla 20 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Cari açığın milli gelire oranı ise yüzde 3'lerde bir oranda yılı tamamlayacak. Türkiye 3. çeyrekte tüm beklentilerin aksine pozitif büyüme gösterdi. Kur, faiz ve enflasyon atağını püskürttük.

Bütçe disiplininde sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz

Etkin nakit yönetimi kapsamında kamu ödemeleri, piyasa ödemelerinin bu ekonomik koşullarda hızlandırılarak sunulmasıdır. Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek.

Sosyal yardım alanın 80 TL elektrik faturası ödenecek

Özellikle düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 KW/S temel tüketim ihtiyaçlarını devlet karşılayacak. 80 TL'ye kadarını devlet ödeyecek. Kredi paketimiz... Düşük faizlerle ödemeyenlere destek.

350 bin esnafa destek paketini açıkladık

Halkbank üzerinde 22 milyar TL'lik kredi paketimiz 350 bin esnafımıza büyük bir destek olarak açıklandı. İş adamlarımıza yüzde 5'lerde kullanılacak esnaf paketi desteğimizi sağlayacağız.

Ticari alacak sigortasını uygulamaya başladık

16 yıldır bu millet yetkili Cumhurbaşkanımız liderliğinde Ak Parti'ye vermektedir. Tüm bu açıklanan süreçlerle ekonomimiz çok daha güçlü adımlarla ilerliyor. Toplumun her kesimini sevindiriyoruz. Ticari alacak sigortası ile satıcı firma KOBİ ile alıcı arasında alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlayan bu yapıyı devreye aldık.

Tüm sigorta şirketleri bankalar, KOBİ'ler faydalanacak. İlerleyen aşamada cirosu 125 milyon TL'ye kadar olanlar dahil edilecektir. Devlet destekli bu sigorta ile garanti altındadır.

Yarın çok önemli bir paket açıklayacağız

15 gün dolmadı SGK primini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkardık. Dar gelirli vatandaşlarımıza yılbaşından itibaren müjdelerimizi vermeye başladık. Biz bunları yaparken diğer taraftan Türk siyaset tarihinin en düşük seviyeli gerçeği çarpıtan bu kadar zarar veren muhalefetle karşılaştığımızı hatırlamıyorum. Bunların durumu da kolay değil. Su içer gibi yalan söyleyip gündemi değiştirmekten başka çareleri yok.

Geçen hafta İsrail'le ilgili suçlama gerçekleşti. Cevabını aldı, insanın yüzü kızarır. Türkiye'ye sarılmayı çok seviyor bu adam, seçim kaybettikçe koltuğa sarılıyor. Bizim derdimiz millet ve memleket.

12 bankanın yer alacağı KOBİ'lerimizle ilgili açıklamamız yarın olacak. Yarın KOBİ'ler için çok önemli bir paket açıklayacağız. Şimdiden müjdesini vermiş olalım.