Bakan Albayrak Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kapalıçarşı’da esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kapalıçarşı’da esnafı ziyaret etti. Kapalıçarşı’nın Nuruosmaniye Kapısı’ndan giriş yapan Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete Albayrak’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Esnafın yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılanan Albayrak, vatandaşlarla selfie çekildi. Kuyumcular Caddesi'nde çarşı esnafı ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Bakan Albayrak, Karamanlı Sokak'ta da kendisini bekleyen esnafla bir süre oturup sohbet etti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.