  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Albayrak gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Bakan Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin konuşma yaptığı sırada, sondaj çalışmalarında büyük emeği bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:43:00 - 2020-08-21 16:44:32

Enerjide büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye, AK Parti hükümetinin başarılı kalkınma politikları ile prangaları bir bir kırıyor. Güneş paneli üretiminde rekor seviyeye çıkacak olan fabrikanın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde vereceklerini söylemişti. Bugün müjdeyi açıklayan Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu söyledi.

Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri neticesinde Türkiye, yeni keşiflerin habercisi olan büyük bir başarıya imza attı.

Dolmabahçe Sarayı’nda konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkürü sırasında Bakan Berat Albayrak, gözyaşlarını tutamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı
Gündem

Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdeyi açıklamasının ardından dikkat çeken ifadeler kul..
Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!
Ekonomi

Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) açıkladığı verilerle Türkiye’nin altın rezervinin 7 aydır artış gösterdiğini bildirdi.
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı