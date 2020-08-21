Bakan Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Enerjide büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye, AK Parti hükümetinin başarılı kalkınma politikları ile prangaları bir bir kırıyor. Güneş paneli üretiminde rekor seviyeye çıkacak olan fabrikanın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde vereceklerini söylemişti. Bugün müjdeyi açıklayan Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu söyledi.

Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri neticesinde Türkiye, yeni keşiflerin habercisi olan büyük bir başarıya imza attı.

Dolmabahçe Sarayı’nda konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkürü sırasında Bakan Berat Albayrak, gözyaşlarını tutamadı.