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Bakan Albayrak 'G20 Aile Fotoğrafı' çekimine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarının ardından "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 06:42
Bakan Albayrak 'G20 Aile Fotoğrafı' çekimine katıldı

Bakan Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı


Bakan Albayrak, çekim öncesinde yanında bulunan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.


Fotoğraf çekiminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve IMF Başkanı Christine Lagarde da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 06:35
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  • burası çokomelliburası çokomelli28 dk önce
    tüm yabancı katılımcılar ' duyduğumuz en saçma sapan ekonomi sunumuydu' diyorlar. damattan zorla ekonomi bakanı yaparsan böyle dünyaya rezil oluruz

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