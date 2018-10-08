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Bakan Albayrak: Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanıyor

Türkiye Bankalar Birliği’nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılması kararına ilişkin açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:02
Bakan Albayrak: Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakTürkiye Bankalar Birliği’nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılması kararına ilişkin, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız.

Bankalar Birliği’nin, reel sektörümüzün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli görüyorum. 15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:02
  1. Hazine ve Maliye Bakanı
  2. Berat Albayrak
  3. Enflasyonla Topyekun Mücadele programı
  4. açıklama

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