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Ekonomi

Bakan Albayrak: Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Türkiye olarak dünyada bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz." dedi.

2019-10-31 11:14:00 - 2019-10-31 11:51:27
Bakan Albayrak: Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına katıldı.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

Türkiye'nin potansiyeli ve kapasitesi çok güçlü. Türkiye'ye yönelik itibar suikastlerine karşı mücadele veriyoruz. Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler. Finansal güvenliği tehdit eden bu kişiler toplumsal bir korku imparatorluğu oluşturmak istedi.

Döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar. Tarihin 3 kur saldırısına maruz kaldığımız bir yılda hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Ekonominin sağlam altyapısı sayesinde alınan önlemlerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

Enflasyon yüzde 8'leri görecek

Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Türkiye olarak dünyada bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. İnşallah tarihimizde ilk defa bu hedefe ulaşacağız.

Cari açık ile mücadelede çok kararlı adımlar atmaya başladık. Ağustos ayı itibarıyla 5,1 milyar dolarlık cari fazla vererek rekor kırdık. Üçüncü çeyrekte pozitif büyümeyi göreceğiz, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'leri görerek yılı pozitif bir büyümeyle kapatacağız.

Faizlerin inmesi piyasayı olumlu etkiliyor

Merkez Bankası'ndan bin baz puanlık faiz indirimi geldi. Faizlerin inmesi piyasaları olumlu etkiliyor. Türkiye'yi yüksek faiz ödemeye mahkum ediyorlardı, artık bu zincirler kırılıyor, bu tezleri çökertmeye devam edeceğiz

Kredi patketleri

Ekonomik güven endeksi %4.5 arttı. Bu trendin daha iyiye gittiğinin çok net sinyali. İşsizlikle mücadeleye destek sağlamayı güçlü adımlarla göstereceğiz. 3 kamu bankamız istihdam odaklı kredi paketleri hazırlıyor.

Kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarımız 1 Kasım itibarıyla kurumsal ticari kredi faizlerinde 200 puan indirim yapacaklar. 3 kamu bankası %11, 13,5'luk faiz politikası uygulayacak. Yeni bir sıçrama ve yeni bir büyümeyi hep birlikte yazacağız

Firmalarımızın ve şirketlerimizin büyümelerini engelleyecek detaylar üzerinde tek tek çalışıyoruz. Değişim hep birlikte olacak Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 180 milyar dolarlara geldi. Ama bu yetmez daha da üreteceğiz

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Yorumlar

Mikiforov

Bence işçi özel sektör zam görüşmeleri eskisi gibi 6 ay da bir yapılmalı çünkü işçi zamları yaklaşınca politikacıların ekonomik performansları mükemmele yakın oluyor bu yüzden enflasyon faiz gibi göstergelerin dipleri bulduğu bu katalizör etkisini yıla yaymakta fayda var bu coskuyu yıla yaymak lazim dimi
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Reis Hürdolaş

Bu enflasyon ne hikmetse hep çalışan ve emeklilere zam ayı yaklaştıkça iniyor. Bakanım size inanmıyorum. Enflasyonda gerçek rakamları saklayarak ocak ayı ,çalışan ve emekli maaş zammını düşürmeye çalışıyorsunuz. Hiç inandırcı deği. Ekim başı doğalgaz ve elektriğe zam yüzde on üzerinde. Geçen yıl da kasım ve aralıkta ayında düşmüş şubat çıkmıştı. Bu alicengiz enflasyonunu bırakın artık. Bu ülkede bir tek güvendiğimiz iktidar olarak siz kaldınız. Bu olmaz yani.
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