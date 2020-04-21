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Ekonomi

Bakan Albayrak Ecevit'in sözünden alıntı yaparak seslendi

Esnafı ayakta tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

2020-04-21 08:13:00 -
Bakan Albayrak Ecevit'in sözünden alıntı yaparak seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ecevit'in sözünden alıntı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı.

Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"

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Yorumlar

İlkgun salih

Alıntı yapacaksan Ecevit'in sözünden mi alıntı yaptın yapa yapa ,başka kimse kalmadı mı.topraga gömdük yine su ecevitten kurtulamadı.al sana bir Ecevit gevelemesi;şu kulananin toprak işleyenin.iste manyakca bir laf.anarsiye sevk etmek için bu laf yeter
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Tarafsız

"İlkgun salih" kardeşim bu ne kin, bu ne nefret, biz aynı bayrak altında aynı milletiz biraz sevgi, biraz hoş görü lütfen. Keskin sirke küpüne zarar. Unutma sevmediğin adam sayesinde bizim burnumuzun dibinde KKTC diye bir ülkede 45 senedir şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Bir onu düşün birde gece yarısı boş sandukayı kucaklayıp arkasına bakmadan vatan toprağını bırakıp kaçanları düşün güzel kardeşim.
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