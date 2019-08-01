0553 313 94 23

Bakan Albayrak: "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki kamu bankasının konut ve tüketici kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin sosyal medyadan mesaj verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
Bakan Albayrak: "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki kamu bankasının konut ve tüketici kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin sosyal medyadan mesaj verdi. Bakan Albayrak, mesajında "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank’ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın
    1. Gemlik’te tatilcileri korkutan yangın
    2. Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza..
    3. İzmit Belediyesi vatandaşlar..
    4. Başkan Şayir, “Yakında müjdeleri peş..
    5. İlahiyatçı Emin Işık hayatını kaybetti
    6. YAŞ kararları açıklandı
    7. Başkan Semih Esen, ABB Başkanı..
    8. “Mahir Eller” iş adamlarına tanıtıldı
    9. Temiz deniz için ‘Sıfır Atık’
    10. Hac yolcuları kutsal topraklara..
    11. ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma..
    12. Mevsimlik tarım işçisini ailesinin..
    13. Sakarya nehir yatağı kuruyunca..
    14. "Tarımda gelir garantili modeli hayata..
    15. Dolandırıcılar Başkan Özlü’nün adını..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    17. Kosovalı hacı adayları kutsal..
    18. Erken Bayram Fırsatları Modalife’ta
    19. Avustralya'nın Yeni Güney Galler..
    20. Marmarabirlik’te toplu iş sözleşmesi
    21. ABD’de doğal gaz boru hattında..
    22. Amaç Akçakoca’da turizmi canlandırmak
    23. Karaman TÜGVA İl Temsilciliği görevine..
    24. Didim'de yurt dışına çıkmaya çalışan..
    25. Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi
    26. Adana polisi fidyecileri yakalayıp..
    27. New York borsası yükselişle açıldı
    28. Dünya'dan 6 kat büyük yaşama uygun..
    29. HSK Başkanı Yılmaz’dan, ’haber’ uyarısı
    30. Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'