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Bakan Albayrak: "Bu hizmet seçimi, hakikaten öyle"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şimdi bugünlerde bir tartışma var.

22 Mart 2019 Cuma 14:59
Bakan Albayrak: "Bu hizmet seçimi, hakikaten öyle"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şimdi bugünlerde bir tartışma var. Deniyor ki bu bir hizmet seçimi bekası için mi? Şimdi ben size kısaca kendi kişisel şahsi yorumumu anlatayım. Bu hizmet seçimi, hakikaten öyle. Çünkü Türkiye’de belediyecilik namına halka özellikle birebir dokunan belediyecilik namına hizmet siyasetinin bir kez daha oylanacağı ve beş yıl boyunca bunun karşılığının alınacağı bir seçim" dedi.


Bakan Albayrak, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleeymanpaşa’da Cumhur İttifakı Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel’in seçim bürosu açılışına katıldı. Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen seçim bürosu açılışında konuşan Bakan Albayrak, "Şimdi Tekirdağ’ın yalan siyasetini bir kere tarihe gömmesi lazım. Artık hizmet siyaseti ile vatandaşa hizmetin en kalitelisini getirme noktasında tanışması lazım. Çünkü Tekirdağ sadece İstanbul’la Avrupa’yı birbirine bağlayan çok kilit bir şehir değil. Alt yapısıyla, üst yapısıyla insan kaynağı ile potansiyeli çok önemli bir şehrimiz. Ama uzun yıllardır bütün kaynaklarını çarcur ederek heba ederek bu kaynakları halka hizmet etmek için değil birilerine peşkeş çekmek için kullanarak en temel hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bile maalesef karşılayamayan Cüneyt başkanım, Mestan başkanımın da bahsettiği gibi borçlar yaparak maalesef belediyeleri bu noktaya taşıyan bir siyasetle karşılaştı" dedi.



"Bu hizmet seçimi"


Bugünlerde bir tartışma yaşandığına da işaret eden Bakan Albayrak, "Şimdi bugünlerde bir tartışma var. Deniyor ki bu bir hizmet seçimi bekası için mi? Şimdi ben size kısaca kendi kişisel şahsi yorumumu anlatayım. Bu hizmet seçimi, hakikaten öyle. Çünkü Türkiye’de belediyecilik namına halka özellikle birebir dokunan belediyecilik namına hizmet siyasetinin bir kez daha oylanacağı ve beş yıl boyunca bunun karşılığının alınacağı bir seçim. Ama bugün bakıyoruz Türkiye’de 25 yıldır artık bir marka olmuş, çeyrek asırdır marka olmuş bir belediyecilik liderlik ekol var. Cumhurbaşkanımız bunu çeyrek asır önce Türkiye’yi de değiştirecek ve dönüştürecek şekilde başladı. Bugün AK Parti belediyelerinde tüm ilçe ve belediyelerde artık alt yapısı diye bir şey kalmamış. Artık belediyecilik hizmet ve çıtası o kadar yukarıya çıkmış ki çöp, çamur çukur tarihte" diye konuştu.


Bakan Albayrak "Ama size bir şey anlatayım. Ben geçen hafta İzmir’deydim. Tam da bu greve denk geldik. Çöpler toplanmamış, kokudan geçilmiyor. Altyapısına iki damla yağmur yağıyor her taraf göl olmuş. Ardından İstanbul’a geldim bir de baktım ki aday konuşuyor diyor ki birisi İstanbul’u da İzmir gibi yapacağız. Eyvah eyvah dedim sakın bulaşmayın. Yaşı genç arkadaşlarımız belki hatırlamaz 25 sene önce Türkiye’de bunu hatırlamak için 15 yaş asgari olsa 40 yaş yani, 40 yaşın üstü eski belediyeleri biliyor. Türkiye’nin, nüfusumuzun üçte ikisi 40 yaşın altında hatırlamıyor yani neymiş nasılmış nereden nereye gelmiş Türkiye’ye belediyecilik hatırlamıyor. Yaşı müsait olanların, hatırlayanların da gençlere hatırlatması lazım" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:59
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