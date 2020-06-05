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Aktüel

Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihindeki en uzun soluklu yükselişini değerlendirdi:

"Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:00:55 -
Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihindeki en uzun soluklu yükselişini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Borsa İstanbul'un en uzun soluklu yükselişine ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.






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