Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye ilk sıraya yerleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,6 arttı. TÜİK'in verileri açıklaması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Türkiye ilk sıraya yerleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından TÜİK'in açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye'nin Sanayi Üretim Endeksi'nde yüzde 17,6'lık artışla Haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldığını belirterek "Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşaallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;