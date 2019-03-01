Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kobilere 25 milyar liralık yeni destek paketinin müjdesini verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kobilere 25 milyar liralık yeni destek paketinin müjdesini verdi. Albayrak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.

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