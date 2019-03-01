Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kobilere 25 milyar liralık yeni destek paketinin müjdesini verdi.01 Mart 2019 Cuma 10:41
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kobilere 25 milyar liralık yeni destek paketinin müjdesini verdi.
Albayrak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.
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