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Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kobilere 25 milyar liralık yeni destek paketinin müjdesini verdi.

01 Mart 2019 Cuma 10:41
Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik paketi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kobilere 25 milyar liralık yeni destek paketinin müjdesini verdi.

Albayrak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:41
  1. Berat Albayrak
  2. kobilere destek

YORUM YAZ

  • ihsanihsan34 dk önce
    5000 yıllık Türk yurdu, Uçak gemi derken, Çadır açıp patlıcan hıyar, satar oldu maalesef.
  • Ya(p)tirimYa(p)tirim35 dk önce
    Ne paketmis ya...Bitmek bilmiyor mübarek... Neyse bu secimde de aldanan olacagiz anlasilan...Secime endeksli ekonomik ya(p)tirimlara doymuyoruz.Ama sadece secime kadar, secim bitince unutuluyor nasil olsa her sey..

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