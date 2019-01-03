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Bakan Albayrak: "2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç."
03 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Enflasyon
flaş
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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