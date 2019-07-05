Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verilecek." dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

Banka dışı finans sektörümüzü her yönüyle ele almak, destek olmak bizim için çok önemli. Bankacılık sektörü bir yana banka dışı finans sektörü bir yana. Uzun yıllar ikinci planda kalmıştı. Yüzde 14'lük pay çok düşük. Bunu artırmamız lazım. Yüzde 20-30-40'lara ulaşmamız lazım. Sadece bankacılık değil, onun dışındaki sektörlere de destek olmamız lazım.

'Türkiye artık üzerinden para kazanılacak ülke değil'

İçiniz rahat olsun, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyor, devam edeceğiz. Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat aşabilecek büyük ve güçlü bir ülke. Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Türkiye oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek tecrübeler kazandı. Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil.

Cari açık ve enflasyona öncelik verdi

Yeni Ekonomi Programımızı hayata geçirmeye başladık. Yeniden dengelenme döneminde önemli mesafe alarak bugünlere geldik. Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne öncelik verdik. Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma süreci hızlı bir şekilde başladı. Özellikle "Türk Lirası değer kazanıyor iyi, değer kaybediyor bu çok kötü" söylemlerinde bulunmamak lazım. CDS'lerde 120 puan düşüş gözlemledik. Tahvil faizinde 350 baz puan iyileşme gözlemledik. Piyasa göstergelerinin yanında somut iyileşmeleri de görüyoruz. Bugün Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. Finansal saldırıların yapıldığı Ağustos ayı öncesine enflasyonu getirmiş olduk.

Enflasyon tek haneye inecek

Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel anlamdaki iyileşmesini sürdürdüğünü görüyoruz.Enflasyon oranının çok düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneye yakınsayacağını söyleyebiliriz. 2019 yıl sonu enflasyon oranının yüzde 15.9 hedefinin altında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Özellikle seracılık noktasında, özellikle tarım noktasında enflasyon ayağıyla ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor, devam edecek. Modern seracılıkla verimlilik 10 katına çıkacak. Finansman desteği politikasıyla maliyetlerin çok düşük olduğu resimle durumu yönetiyoruz.

İlk defa cari fazla verilecek

İhracatımız pozitif görünüm sergileyerek geçen yıla göre yüzde 2'lik artış yaşadı. Mayıs ayında yabancı turist sayısı yüzde 9 arttı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayı itibariyle yıllık cari açığımız 57.9 milyar dolarla zirve yapmıştı. Nisan cari açık verisi ise 8.6 milyar dolara kadar cari açık geriledi. Ocak 2014'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verilecek.

Daha güçlü bir cari döneme girdik

Dış ticaret, gümrük vergisi, uyum politikaları noktasında baktığımızda ihracatın büyüyüp, turizm de desteklemesiyle birlikte cari açıkta düşüş hız kazanacak. Güçlü bir cari fazla dönemine girdik. Olumsuz beklentilerin hızla değişmeye başladığı diğer gösterge ekonomik güven endeksindeki artıştan bahsedebiliriz. Yapısal reformlar büyük önem arz ediyor. Yapısal dönüşüm adımlarını sizlerle paylaştık. Nisan ayındaki lansmanda ifade ettiğimiz eğitim ve yargı reformlarına ilişkin yol haritaları ilgili bakanlıklar tarafından açıklandı.

Art niyetli konuşmalara kulaklarımızı tıkayalım. İnşallah bu yılın ikinci yarısıyla birlikte YEP hedeflerimizin üstüne çıkacak ve bu anlamda güçlü performans ortaya koyacağız. Finansal ve reel sektör arasındaki ilişkinin güçlü olmasına büyük önem veriyoruz ve buna yönelik çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Bankacılık ve finans sektörüne ilişkin desteğimiz bundan sonra da devam edecek.