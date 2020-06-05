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Bakan Akar'ın talimatıyla görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:31:34 -
Bakan Akar'ın talimatıyla görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme başlatıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin inceleme talimatı verdi.

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yaptırılan bazı hareketlerle ilgili görüntüler üzerine Akar, ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi.

Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.

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