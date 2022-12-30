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Gündem Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Yanlış hesap Ankara'dan döner!
Gündem

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Yanlış hesap Ankara'dan döner!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırmasına ve Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planına tepki göstererek, ''Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 15:01:00 -
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: Yanlış hesap Ankara'dan döner!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina ile gerilimin yüksek olduğu dönemde Gökçeada 5. Alay Komutanlığı'nda Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Akar, Atina'nın Girit Adası'nın kara sularını 12 mile çıkarma planına tepki gösterdi.

Kara sularının 6 milden yukarı çıkarılmasını kabul etmediklerini belirten Akar, ''Bunun anlaşılmasını bekliyoruz. 1995'te Meclis'te çalışma yapıldı bunu herkesin bilmesi lazım iyi anlaşılması lazım. Bu konuda yanlış bir adımın ciddi sıkıntılar doğuracağını herkesin bilmesi lazım. Komşumuza unutmayın yanlış hesap Ankara'dan döner diyoruz'' dedi.

''Atina tahrik etmek için adımlar atıyor'' diyen Bakan Akar, ''Adalar silahlandırılıyor, biz de tedbir almak zorundayız'' ifadesini kullandı.

Akar, ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatı konusunda ise ''Bir lojistik ve LNG merkezinin kurulduğu bilgimiz var'' diye konuştu.

Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine de tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Akar, ''Tacizlerin hiçbirini karşılıksız bırakmadık. Sahada ve masada yapılması gereken ne varsa yapıyoruz, yaptık. Karşılığını mutlaka veririz. Yunanistan kontrolsüz birtakım eylemler ortaya koyuyor'' dedi.

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Yorumlar

1922 de ALÇAK İNGİLİZİN KUCAĞINDAYDI, ŞİMDİ HAYDUT AMERİKANIN....KUCAK DANSI ONURLU İSTİKLAL İÇİN YETMEZ!!!! sel gider kum kalır bu sefer yunan hayatta zor kalır!!! ANADOLU DOĞAL UZANTISI ADALARINA KAVUŞACAK İNŞALLAH!!!

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