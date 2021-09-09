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Gündem Bakan Akar'dan Yunanistan'a ayar: Bunlar boş hayal
Gündem

Bakan Akar'dan Yunanistan'a ayar: Bunlar boş hayal

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 14:53:00 - 2021-09-09 15:38:08
Bakan Akar'dan Yunanistan'a ayar: Bunlar boş hayal

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir.

KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Oldu bittiyle haklarının yenmesine müsaade etmeyeceğiz.

(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz.

Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır.

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