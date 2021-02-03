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Gündem Bakan Akar'dan Yunanistan ve Almanya açıklaması
Gündem

Bakan Akar'dan Yunanistan ve Almanya açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya ile önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendirirken "Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:07:00 -
Bakan Akar'dan Yunanistan ve Almanya açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Almanya ile önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum" dedi.

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı ile ilgili de konuşan Akar, "Devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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