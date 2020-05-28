Bakan Akar'dan terhis açıklaması: 31 Mayıs itibariyle başlıyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhislerin 31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlayacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.
Akar, "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan itibaren tedbir olarak gözetim altına alındılar. Şu ana kadar gözetim altında bulunan terhis olacak gençlerimiz arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" diye ekledi.
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