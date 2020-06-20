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Siyaset

Bakan Akar’dan Şırnak valisine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca takip etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:01:38 -
Bakan Akar’dan Şırnak valisine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca takip etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinden gece boyunca yakından takip ederek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Akar, daha sonra Vali Pehlivan ile görüştü. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

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