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Gündem

Bakan Akar'dan sert 'Doğu Akdeniz ve Ege' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlarla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:09:00 - 2020-08-14 18:20:33
Bakan Akar'dan sert 'Doğu Akdeniz ve Ege' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden gemilerin de bulunduğu Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli unsurlar ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

"Müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor"

Bakan Akar, yaptığı açıklamada, bölgeyle alakası olmayan bir müttefikin Doğu Akdeniz’de askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını bildirdi.

Bakan Hulusi Akar'dan kararlılık mesajı

Bakan Hulusi Akar, gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahalenin karşılıksız kalmadığını ve kalmayacağını duyurdu. Akar, "Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buna da muktediriz"

Net mesajlar veren Bakan Akar, Türkiye'nin denizlerindeki hak ve menfaatlerini bundan sonra da korumak ve gereğini yapmakta azimli ve kararlı olduğunu ve buna da muktedir olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırının bedelini ağır ödersiniz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Oruç Reis'le ilgili sert mesajlar vermişti. Yunanistan'ın bir fırkateyn ile Oruç Reis’e yaptığı alçak tacize ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, tüm terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine saldıklarını belirterek, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yürütülen başarılı harekatlarla bu saldırılara karşı cevabı anladıkları dilden verdiğini bildirdi.

"Bak bizim Oruç Reis'imize saldırmayın" ifadesini kullandıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir saldırı halinde ağır bedel ödeteceğini belirterek Yunanistan'ın ilk cevabı da aldığını vurguladı.

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