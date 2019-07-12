0553 313 94 23

Bakan Akar’dan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:25
Bakan Akar’dan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz" dedi.


Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Türkiye’ye gelmesine ilişkin açıklamada bulundu.


Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Akar, “Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye’de, Rusya’da sürmektedir. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecektir” diye konuştu.


Bugün üç uçağın gelmesinin planlı olduğunu ve planlı uçakların tamamının gelerek bugünkü faaliyetlerin tamamlandığını belirten Akar, önümüzdeki günlerde sürecin devam edeceğine dikkat çekerek, “Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerimizi başlattığımızı söylemiştim. Şu anda yine Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa yeni karakoluna kavuşmak için gün sayıyor
    1. Bursa yeni karakoluna kavuşmak için..
    2. İran'dan flaş İngiltere açıklaması
    3. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    4. BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak..
    5. Bolsonaro oğlunun Washington..
    6. Atletico Madrid, Griezmann konusunda..
    7. Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne..
    8. İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
    9. CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret
    10. Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısında..
    11. Şehitliğin bakımı hükümlüler..
    12. S-400 teslimatının ardından sınırda..
    13. Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl..
    14. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye..
    15. 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım müjdesi
    16. Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
    17. Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi..
    18. FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü..
    19. MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile..
    20. İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti
    21. ABD'de göçmen operasyonu başlıyor
    22. Serçeköy kültür merkezine kavuştu
    23. Tır dorsesi yan yattı D-100 ulaşıma..
    24. Toyota'dan KPSS sınavında "trafikte..
    25. Topraktan uyuşturucu çıktı
    26. Başkan Yüce, Bal suyu projesi alanında..
    27. Gümüşhane'de göletlere 45 bin sazan..
    28. KTSO’da "Devlet Destekleri” ile ilgili..
    29. Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya..
    30. Gençlerbirliği, Montpellier’den..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?