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Gündem

Bakan Akar'dan olay açıklama: Hafter Libya'da değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:40:00 -
Bakan Akar'dan olay açıklama: Hafter Libya'da değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber'de gündemi değerlendirdi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TSK'da koronavirüs vakası

Şu ana kadar operasyon bölgelerimizde vakaya rastlanmadı. Operasyon bölgeri dışında 96 pozitif vakamız var.

Ateş ölçer, termal kamerayı da üretir hale geldik.

Asker uğurlama nasıl olacak?

Gençlerimize yakışmayan bazı manzaraları görüyoruz. Sağlıklı dönmeleri ve birliklerine teslim olmaları önemli.

Bakan Akar'dan celp açıklaması

182 bin gencimizin sevkleri, Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak testlerin ardından mümkün olacak.

Libya, Irak ve Suriye'de son durum

ABD ve Rusya'dan sorumlulularını yerine getirmesini bekliyoruz.

Suriye sınırında güvenli bölge

Suriye'deki operasyonlarımızı ilk günkü heyecanla yerine getirmekteyiz. ABD ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Bölgede tacizler ve tecavüzler var. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

İdlib Mutabakatı

İdlib'de Ruslarla 16'ncı devriye de sona erdi.

Libya

Hafter'in Libya dışında olduğu yönünde bilgi aldık. Amacı belli olmamakla birlikte bazı haberler, bazı bilgiler bize ulaşıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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