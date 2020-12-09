Bakan Akar'dan kritik S-400 açıklaması
Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ler hakkında yaptığı açıklamada, "Sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." dedi.
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de barışa karşı tavır sergilediğini belirterek, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşma ile ilgili olarak, ''Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." açıklamasını yaptı.
Akar'dan S-400 açıklaması
Akar, "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." dedi.