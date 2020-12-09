  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bakan Akar'dan kritik S-400 açıklaması
Dünya

Bakan Akar'dan kritik S-400 açıklaması

Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ler hakkında yaptığı açıklamada, "Sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:49:00 -
Bakan Akar'dan kritik S-400 açıklaması

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de barışa karşı tavır sergilediğini belirterek, "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Karabağ'daki anlaşma ile ilgili olarak, ''Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Akar'dan S-400 açıklaması

Akar, "S-400 tedarik süreci siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik boyutlar dikkate alınarak takip edilmekte, sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam edilmektedir." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...
Dünya

ABD S-400'leri yok etmek için harekete geçti! Gizlice...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde S-400 hava savunma sistemlerini yok etmek için tatbikatlara başladığı öğrenildi.
Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi
Gündem

Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, TSK'da Din İşleri Subayı kadrosu açılmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu...
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Aralık'ta kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu söyledi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay