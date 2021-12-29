Bakan Akar’dan Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı Adem Yaşari’ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek’ten Kosova’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere ilişkin, “Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte. Bunu da büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz” dedi.

Ayrıca Bakan Akar, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı Adem Yaşari ve ailesinin kabrini ziyaret etti.

Araştırmacı yazar Osman Atalay sosyal medya hesabından dikkat çeken videoyu yayınlayarak, ‘Bu çok anlamlı ziyaret tebrikler’ dedi.