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Gündem Bakan Akar’dan Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı Adem Yaşari’ye ziyaret
Gündem

Bakan Akar’dan Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı Adem Yaşari’ye ziyaret

Resmi ziyaretler kapsamında Kosova’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı Adem Yaşari ve ailesinin kabrini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 13:48:00 -

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek’ten Kosova’ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere ilişkin, “Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte. Bunu da büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz” dedi.

Ayrıca Bakan Akar, Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) kurucularından Kosova Bağımsızlık Savaşı kahramanı Adem Yaşari ve ailesinin kabrini ziyaret etti.

Araştırmacı yazar Osman Atalay sosyal medya hesabından dikkat çeken videoyu yayınlayarak, ‘Bu çok anlamlı ziyaret tebrikler’ dedi.

 

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