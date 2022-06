Bakan Akar'dan flaş Yunanistan açıklaması: Cin şişeden çıktı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana unsurları yanında fiili ve gözlemci olarak 37 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla başarıyla tamamlanan Efes-2022 tatbikatı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dış basında da büyük yankı uyandıran 7 bakanlık, 9 kamu kurum ve kuruluşu ile 43 savunma sanayi firmasının iştirak ettiği tatbikata ilişkin önemli açıklamalar yapan Hulusi Akar, Ege'deki dengeler ve Başkan Erdoğan'ın duyurduğu terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç'e yönelik planlanan operasyonla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyleydi:

"Muharebe tecrübesi konusunda kimse Mehmetçiğin, eline su dökemez"

Tatbikat kapsamında gördükleriniz TSK’nın günlük hayatında yaptığı işler. TSK’nın günlük faaliyetlerinde de uçaklar hedefleri vuruyor, arama tarama yapılıyor. Her gün bunlar yaşanıyor. Tatbikatta meskun mahal faaliyeti, arama-kurtarma, istihkam faaliyetleri de yapıldı. Muharebe tecrübesi konusunda kimse Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eline su dökemez. Bu konudaki bilgi, tecrübe, yaklaşımları çok güçlü. Bunları biz icra ettiğimiz görevlerde kullanıyoruz. Amacımız bir an önce terör belasından milletimizi kurtarmak. Bizim bu söylemimizi ‘Kürtlere, Suriye’ye, Irak’a karşı gibi başka yerlere çekiyorlar.

"Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası"

Bizim bu konudaki hassasiyetimizi de herkes biliyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. Çünkü aksi durum teröriste korumalı, güvenli alan bırakmak anlamına gelir, bunu da kabul etmeyiz. Bizim tek amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 85 milyon insanımızın, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Başka bir hedefimiz yok. Bunu herkes anladı. Diplomasinin, uluslararası ilişkilerin, güvenlik uygulamalarının kurallarına, inceliklerine uygun işimizi yapıyoruz. Komşularımızın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz.

"Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor"

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde... Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Bunu sözde elebaşları anladı, alttakilerin de anlamasını istiyoruz. Teröre bulaşmamış çocukların ailelerine kavuşmaları için geçen gün teröristlerin teslim olmalarına yönelik 300 bine yakın ilan attık.

"Amacımız etkin-caydırıcı-saygın özelliğimizi pekiştirmek"

(Efes 2022 Tatbikatı) Amacımız etkin-caydırıcı-saygın özelliğimizi pekiştirmek. Bizim silahlı kuvvetler olarak yapacağımız en önemli şey askeri eğitim, tatbikat. Personelin bilgisini, tecrübesini artırmak diğer taraftan da bu bilgili, tecrübeli personeli teçhiz etmek. Biz bunun peşindeyiz. Silahlı kuvvetlerimizin eğitimini, tatbikatını en etkin şekilde yerine getirip en ileri teknolojiye sahip silah, araç, gereç ve mühimmatla teçhiz etmek için çalışıyoruz. Bu konuda bizi destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.

"Boyunuzu aşan işlere girişmeyin"

Proxy (vekalet) savaşları yüz yıllardan beri devam eden bir şey. 1919’u hatırlayın. Ne haddine Yunanistan’ın tek başına buraya gelmesi. Yunanistan 1922’de altı başbakan, bakan, genelkurmay başkanını astı, ‘niye bizim başımızı belaya soktunuz’ diye. Kendi yöneticilerini. Biz de “tarihe, coğrafyaya, şartlara bakın, boyunuzu aşan işlere girişmeyin, herkesin telkinlerine uymayın.” diyoruz. Yunanistan’da bazı siyasiler şahsi ikballeri için sabah kalkıyor ‘Türkiye’, akşam yatıyor ‘Türkiye’.

"200 senede 3 kat büyüyen Yunanistan Türkiye’ye ‘yayılmacı’ diyor"

Türk-Yunan halkı, gerçekçi baktığınızda birbirini tanıyan, kültürü benzeyen halklar. Diyoruz ki görüşelim, sorunlar üzerinde çalışalım, zenginlikleri beraber paylaşalım. Onlar diyor ki ‘Hepsi benim’. Kimse bu devirde bunu kabul etmez. Ortak payda bulmak, bunu geliştirmek lazım. Tarafların bir yerde anlaşması lazım. 200 senede 3 kat büyüyen Yunanistan Türkiye’ye ‘yayılmacı’ diyor. Yayılacak yeri kalmamış adamların bu şartlarda bize yayılmacı diyorlar.

"Cin şişeden çıktı"

Bakan Akar Başkan Erdoğan'ın Efes'te Yunanistan'a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan "vazgeç" çağrısı yapıp "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" ifadeleri hakkında şu ifadeleri kullandı;

Cumhurbaşkanımız Yunanistan'ı her konuda uyardı. İki komşu ülke, iki NATO müttefiki. Cumhurbaşkanımızla Sayın Miçotakis arasında gayret samimi, dostane görüşmeleri oluyordu. Sonra Miçotakis verdikleri sözleri unutarak ABD Kongresi’nde Türkiye’yi şikayet etti. Cin şişeden çıktı, Türkiye’deki kişilik, kimlik meselesi herkes tarafından anlaşılmalı. ‘Gel’ deyince gelecek, ‘git’ deyince gidecek bir Türkiye’den bahsetmiyoruz. Hakka hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun şekilde konuşalım, görüşelim. Bizi eskiyi özlemle suçlayanlar tuttular Roma’yı, Bizans’ı savunmaya başladılar.

Bizim Doğu Akdeniz’de ilişkilerimizi yeniden güçlendirmemiz Yunanistan’ın, Türkiye’ye karşı kurduğu cephenin çökmesi, komşumuzu endişelendiriyor olabilir mi?

Belli ülkelerle iki tatbikat, üç anlaşma yapmakla Türkiye’yi sıkıştıramayacağını, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin, değerlerin onların boyunu, posunu aşacağını bilmeleri lazım.

Yunanistan'daki ABD'nin kurduğu yeni üsler kime karşı?

1980’de Türkiye-ABD arasında savunma ve ekonomik iş birliği anlaşması yapıldı. Bunun benzerini Yunanistan da yaptı. 2020’de bunu yenilediler. Bu çerçevede daha önce 5 olan üs sayısını arttırdılar. Bunun en gündeme geleni de Dedeağaç. Dedeağaç’a yönelik LNG deposu, Avrupa’nın savunmasına ABD’nin desteği için lojistik merkezi olarak kullanılacağına yönelik resmi beyanlar var. Resmi olarak bunu söylüyor, görüntü de bunu gösteriyor. Bunu Yunanlar bir takım ifadelerle Türkiye’ye karşıymış’ gibi gösteriyor. Ancak bütün bunları bir tarafa bırakıp bir asker, bir diplomat gözüyle baktığınızda ‘Bu kesinlikle LNG ile alakalı, bizimle alakası yok’ diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Herşey takip ve tedbir meselesi.

Yunanistan'ın akıl almaz Meis iddiası

Gerçekleştirilen somut olaylar ve bunların psikolojik etkileri var. Yunanistan’da bazı siyasiler mantıktan, akıldan, izandan, uluslararası hukuktan uzak beyanlarda bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği Meis konusu var. Meis adası Kaş’a 1950 metre mesafede. 10 km2 genişliğinde. Yunanistan ana karasına yaklaşık 600 km mesafede. Aklı başında kime sorarsanız sorun, 10 km2’lik adaya 40 bin km2 münhasır ekonomik bölge talebini uygun görmez. Kimse buna ‘evet’ demez, diyemez. Bütün dünyada hava sahası karasuları ile aynı genişliktedir. Yunanistan, ‘karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil’ diyor. Böyle olmaz. Biz bunu tanımıyoruz. Biz onları masaya çağırıyoruz, gelin konuşalım diyoruz. Gelmiyorlar. Konuşacak bir şeyleri yok çünkü biz haklıyız.

Yunanistan hava sahası ihlalleriyle kontrollü kriz mi çıkarıyor?

Türk hava sahasını 3 günde toplam 30 defa ihlal eden Yunan uçaklarına anında misilleme;

Niyetleri ne olursa olsun artık ihlal gerçekleştirdikleri an yurtiçi / yurt dışı tüm sivil, asker muhataplarımıza, NATO’ya yazılı olarak bilgi veriyoruz. Hilelerini, yanlışlarını, ihlallerini herkese belgeleriyle duyuruyoruz.

"Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklamalarının ardından, Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına karşı bir kararlılık göstergesi olarak bir hareket söz konusu olur mu?" sorusuna Akar "Yıllardan beri devam eden olaylar var. 1832, 1864, 1878, 1913, 1923, 1947’deki gelişmeler ortada. Anlaşmalara aykırı şekilde adaları silahlandırıyorlar. Bu oldu bittileri kabul etmedik, etmiyoruz." sözleriyle cevap verdi.

"Faturası Yunan halkına çıkıyor"

Siyasilerin aşırı saldırgan eylem ve söylemleri var. Halklar arasında ise durum öyle değil. Askeri, siyasi, diplomatik bakımdan baktığımız zaman ise Yunanistan kullanılıyor. Türkiye’ye karşı hesabı olan kim varsa başvuracakları kapı Yunanistan, benim anladığım bu. Bunun faturasını da Yunan halkı ödemek zorunda kalıyor.

Yunanistan ile sıcak çatışma çıkma riski var mı?

Biz gerçekten sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında barışçıl yollarla, diyalogla çözülmesinden yanayız. Tüm komşularımızla ve diğer bölge ülkeleri ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Bu ise Yunanistan’ın kurmaya çalıştığı tüm oyun ve hileleri bozmaktadır. Bu nedenle bir panik havası yaşıyorlar. Her karşılaştığımızda her zaman görüşebileceğimizi dile getiriyoruz. Maalesef şu ana kadar bir karşılık göremedik.

"Polis korumasında Türkiye’ye hakaret ettiriyorsun"

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız noktayı koydu. Şartlar oluşmazsa ‘evet’ demeyiz. Terörle mücadelede olduğu gibi orada da açık, samimi bir politikamız var. Sen parlamentoya sokmuşsun, adamlara polis korumasında Türkiye’ye hakaret ettiriyorsun, teröristlere para toplatıyorsun. İsveç ve Finlandiya konusunda mantıklı olmalarını bekliyoruz. NATO’nun gündeminde terör ile Rusya tehdidi var. İsveç diyor ki “Rusya beni tehdit ediyor, beni koruyun. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye sen de üye olarak katkı sağla’ diyor. Peki. Ben de diyorum ki ’40 seneden beri ben terörle mücadele ediyorum. Bu konuda sen de bize katkı sağla’. ‘Ona karışmam’ diyor. Böyle ortaklık olur mu? Temelden yanlış.

Terör örgütü PKK'nın elindeki İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar

Akar teröristlerin ellerinde çıkan İsveç yapımı AT-4 tanksavarlarla ilgili "Bunların hepsinin seri numaralarını, belgelerini, fotoğraflarını aldık, toplantı sırasında İsveç heyetinin karşısına koyduk, ‘alın kardeşim’ dedik." ifadelerini kullandı.

"ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyon görüşmeleri olumlu"

Yabancı Askeri Satışlar kapsamında süreci başlattık. Buna uygun olarak devam ediyor süreç. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile siyasi bir heyet ABD’ye gitti, Kongre’de görüşmeler yaptı. Genelde olarak olumlu. Gayet güzel görüşmeler oldu. Gayet iyi karşılandılar. Sürecin olumlu sonuçlanması için her türlü gayreti gösteriyoruz.