Akrebe casus kamera takıp yuvasına yolladı: Gördüğü manzara karşısında kanı dondu!

Hata payı sıfır: Bir sokma ve oyun bitti!

Görüntüleri kaydeden şahıs, operasyona başlarken durumun ciddiyetini "Hata yapma şansım yok, bir sokma ve oyun biter" sözleriyle özetledi. Büyük bir titizlikle akrebin gövdesine kemerli mikro kamerayı sabitleyen adam, canlıyı doğal ortamındaki bir deliğe bıraktı. Herkes sıradan bir yuva beklerken, yerin altındaki o gizemli dünya saniye saniye kaydedildi.

İçerisi adeta "Akrep imparatorluğu"

Casus kamera taşıyan akrep karanlık tünellerden geçip asıl yaşam alanına ulaştığında, ekran başındakiler şok geçirdi. Tek bir akrep yuvası sanılan deliğin altından koca bir koloni çıktı! Her yerin akreplerle kaynadığı, devasa kıskaçların ve zehirli kuyrukların havada uçuştuğu o anlar, doğanın ne kadar ürkütücü olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Milyonlar bu dehşeti izledi

"Kendi alanına gidiyor ve orada sadece bir tane yok, koca bir akrep krallığı var" sözleriyle dehşetini dile getiren maceracının bu videosu, kısa sürede milyonlarca yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Kamerayı takan arkadaştaki cesaret kimsede yok" ve "O deliğin önünden geçerken bir kez daha düşüneceğim" yorumlarında bulundu. Yerin altındaki bu gizemli ve tehlikeli dünya, casus kamera sayesinde tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmiş oldu.