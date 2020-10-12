Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi test etmeyin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun yeni akademik yılının açılış törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla katıldı.

Törende konuşan Akar, bilim ve ilmin yurdu Harp Okulu'nda Harbiyelilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başladı.

Başarılı bir akademik yıl dileyen Akar, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, küresel güvenlik ve istikrarın siyasi kriz, çatışma, terörizm ve mülteci akışları gibi nedenlerle ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Türkiye genelindeki riskler, niceliksel olarak ancak niteliksel olarak tek tehdit ve boyut olarak artmaya devam eden tehlikeler olarak çok farklı bir ithalatta Akar, şunları söyledi:

"TSK'nın görevi kara, deniz ve havadan tüm hak, menfaat ve menfaatlerimizi korumak, 83 milyonun güvenliğini sağlamak, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız çerçevesinde yapmamız gereken her şeyi yapmaktır. Şu anda, hem yurt içi hem de sınır ötesi kahramanı, özverili TSK'lılar, karada, denizde ve havada. gece-gündüz, yaz-kış, dağ ve yamaçta özveriyle çalışmaya ve kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara da değindi ve Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıl önce Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlattı.

Akar, Temmuz ve Eylül saldırılarının ardından Azerbaycan'ın "yeter artık yeter" diyerek kendi topraklarını geri alma mücadelesine girdiğini belirtti.

"Bu mücadele başladıktan sonra bazı çevreler diyaloğu hatırladılar, müzakerelerden, barışçıl yollardan ve siyasi çözümlerden bahsediyorlar. Onlara sormak zorundayız, Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog, müzakere, siyasi çözüm beklediler. Ne yaptın? Bugüne kadar? kendi topraklarından çıkarılan vatandaşlar, evlerine dönmeleri için mücadele etmeye devam ediyor. Bu haklı mücadelede Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri Azeri kardeşlerin yanında sonuna kadar. "

Azerbaycan'ın ateşkes kararına uymasına rağmen Ermenistan'ın ateşkesi bozduğunu belirten Akar, "Çok acımasızca füzelerle Gence ve diğer topraklardaki sivil vatandaşları hedef alarak saldırılarına devam ettiler. Bu nedenle tüm dünya yaptıklarını görmeli. " dedi.

"Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmadan, paralı askerleri ve teröristleri topraklarından çıkarmadan durmaz. Azerbaycan hakkını arıyor, hakkını alacak." Bakan Akar şunları söyledi:

"Burada uluslararası hukuk, sözleşmeler ve anlaşmalardan bahsediyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde ortaya çıkan durum, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları derhal boşaltmasıdır. Getirdiği terörist ve paralı askerlerin derhal ortadan kaldırılmasıdır. Bu durumda ne yapılması gerektiği belli ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri büyük özveri ile kahramanca ve özveriyle faaliyetlerini sürdürüyor. "

Saldırılarda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerini ileten Akar, "Tüm Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz." dedi.

Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık tarihi kardeşlik bağlarının olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin BM tarafından tanınan meşru hükümetle yapılan anlaşma kapsamında orada olduğunu söyledi.

"Diğer ülkeler, sadece kendi haklarını ve yasalarını dikkate aldıkları için diğer insanlara ve ülkelere hak ve yasaları tanımadıkları için onları bencilce çarpıtıyorlar. Bu nedenle, bu konuda çok rahatız, biz bir konumdayız. her ortamda savunur, ülke bütünlüğünü sağlamak ve ülke güvenliğini sağlamak için yapılması gereken her şeyi yapmaya devam eder, deneyim ve bilgi birikimimizi özellikle oluşum açısından kardeşlerimizle paylaşırız. Libya Silahlı Kuvvetleri ve düzenli orduya geçişleri BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti çerçevesinde tek Libya olarak, ülkenin birlik ve beraberlik içinde olması için desteğimiz, dileğimiz ve işbirliğimiz sadece budur. Libyalı kardeşlerimizle bir olmaya ve birlikte olmaya devam edeceğiz. "

Rejimin İdlib'de binlerce kişiyi öldürdüğünü belirten Akar, "Buna 'dur' demek, engellemek için buradayız." Dedi.

Mehmetçiğin faaliyetlerinin ardından 411 bin Suriyelinin güvenli ve gönüllü olarak evlerine döndüğünü belirten Akar, "Ruslarla görüşmelerimiz devam ediyor.

Barışçıl yol ve yöntemlerle bazı siyasi çözümlere ulaşmak için Ankara ve Moskova'da heyetler arası heyetlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "Dedi.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere değinen Akar, "İyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuk ve geleneklere uygun, tüm sorunlarımızın çözümünde ikili anlaşmalara saygılıyız, savunur ve devam ederiz. "

Türkiye'nin tersi gibi konulara yaklaşım olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Tüm bu diyalogları, müzakereleri ve sorunları hukuka uygun çözme çabalarımıza maalesef bir cevap bulamıyoruz. Her fırsatta, olayları bir şekilde tırmandırmaya yönelik gerilim, saldırı, davranışlar var. Neden? Çünkü? Batılıların zamanında desteği nedeniyle büyük bir şımarıklık var.Üçüncü şahıslar da yeterli.Sorunların çözümüne objektif, tarafsız ve aklı başında yaklaşmıyorlar.Bunu üçüncü şahıslarla görüşmelerimizde her fırsatta dile getiriyoruz, biz onları aklı başında olmaya davet ediyoruz. Bazıları kapalı kapılar ardında birçok şeyi itiraf ederken, dışarı çıktıklarında çeşitli nedenlerle söyleyemeyeceklerini veya söylemiyeceklerini açıkça ifade ediyorlar. "

Türkiye oldu bittiye izin vermeyeceğinin altını çizerek, "Biz buna 'azimliyiz ve muktediriz' diyoruz. Bizi test etmeyin. Yapılması gerekenleri diyaloglar ve sohbetler yoluyla çözelim. "Dedi.

Konuşmasının sonunda savunma ve güvenlik konularına değinen Akar, öğrencilerin sigara içmemesi ve ailelerine önem vermesi gerektiğini belirterek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasının önemine işaret etti.

Bu coğrafyada etkili, caydırıcı ve saygın bir ordunun var olmasının önemini vurgulayan Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda asil milletin bağrından hikmet ve ilim ışığında çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa ve yasalar çerçevesinde milletimizin emrindedir. Peygamber ocağı olarak da bilinen ordumuz, asil milletin sevgisi, güveni ve duasıyla görevini yerine getirmektedir. 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmeye devam edecektir." dedi.