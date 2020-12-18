Bakan Akar'dan bomba ABD ve PKK açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, terör örgütü PKK konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"Irak’ın kuzeyini temizleyelim dedik"

PKK'nın Irak'a girmeye yönelik çalışmalarının olduğunu belirten Bakan Akar, "PKK’nın Irak’a girmeye yönelik çalışmaları var Iraklılar ise sokmuyor. Orada bir mücadele var. Sincar boşaldı dediler, Peşmerge varlıklarını sürdürüyor dediler. Hem Bağdat hem Erbil’e dostluğumuz iyi, komşuluk ilişkilerine saygılarımız sonsuz ama teröristlerin sınırlarımıza saldırmalarına, güvenliğimizi tehdit etmelerine izin vermeyeceğiz. Nasıl derseniz öyle yapalım terör belasından Irak’ın kuzeyini temizleyelim dedik. Onlar da tamam biz yapalım dediler. Biz bekliyoruz. Ülkemiz aziz milletimizi bu beladan kurtarmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Problem S400 değil, PKK"

ABD ile olan yaptırım gerilimine de değinen Akar şunları kaydetti;

"Ortadoğu Kafkasya’ya baktığınızda vazgeçilmez müttefiki Türkiye var şu an bile askerler Türkiye ile ilişkilerimizi iyi diyor. Bu konuda etkin yetkin kişilerinin kararlarını gözden geçirerek bir kez daha değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz dostluktan yanayız. Biz 83 milyonun haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Aramızdaki en büyük problem S400 değil, PKK/YPG terörist mi değil mi. Önce oradan başlamamız gerekiyor. ABD’li dostlarımızın bunun cevabını vermesi lazım. Bunun adının konulması lazım. PKK teröristtir YPG Suriye’deki adıdır, bunlar bizim halkımıza, sınırlarımıza karşı tehdit ve risk oluşturmaktadır. Bizim operasyonlarımızın Kürtlere karşı yapıldığını ifade etmeye çalışıyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle ya da başka milletlerle problemimiz yok bize verilen görev terörle, teröristle mücadele."