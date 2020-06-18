Bakan Akar’dan birlik komutanlarına net mesaj
Pençe-Kaplan Operasyonu'nı takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar birlik komutanlarına mesaj gönderdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü. Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.
Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz." dedi.
Bakan Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.