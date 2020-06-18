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Gündem

Bakan Akar’dan birlik komutanlarına net mesaj

Pençe-Kaplan Operasyonu'nı takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar birlik komutanlarına mesaj gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 09:43:00 - 2020-06-18 09:58:11
Bakan Akar’dan birlik komutanlarına net mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüştü. Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezinde takip ettiği operasyon sırasında birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nu da başarıyla kapatıp komandonun, Kara Kuvvetlerimizin, TSK'mızın tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz." dedi.

Bakan Akar, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

432

komutanlar medyaların karşısında vatansever medyaya rol yapıyorlar millete güvenilir yaranabilmek için yani komutanlar istiyorki milletler kendilerinden nefret eetmesinler
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Salihce

Ordusunda darbe olmuş ve önleyememiş bir kişi nasıl olurda onure edilerek savunma bakanı yapılır? Anlaşilir gibi değil!! Başka kişimi kalmadı memlekete? En kötü ihtimal nasıl pehlivan Hamza Bankada yönetimde ise , efsane futbolcu savunmacımız Alpay ıda savunma bakanı yapın o zaman.!!
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