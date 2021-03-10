  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden şehit ailelerine ziyaret
Gündem

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden şehit ailelerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 21:51:00 -
Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden şehit ailelerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Bitlis’te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden dördünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit ailelerine başsağlığı ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bitlis’te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden dördünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak, Şehit 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın ailesini ziyaret eden Bakan Akar ve Komutanlar şehidimizin eşi Ziynet Erbaş ile oğlu Yiğitalp Erbaş’a taziye dileklerini iletti. Bakan Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile daha sonra Albay Şentürk Aydınyer’in Eryaman’daki, Yüzbaşı Gökhan Uysal’ın Sincan’daki ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun Dikmen’deki baba ocağını ziyaret etti.

Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli, gazileri ve şehit aileleriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı, şehitlerin anılarının yaşatılacağını ifade etti.

Şehit babası Himmet Aydınyer de Bakan Akar ve Komutanlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Oğlumuzu vatan için yetiştirdik, vatan için şehit oldu, şehitlik mertebesine ulaştı” diye konuştu.

Yüzbaşı Uysal’ın babası Yaşar Uysal “Vatan sağ olsun” ifadesini kullanırken Yüzbaşı Sarıoğlu’nun babası Yılmaz Sarıoğlu da, “Allah ordumuza, devletimize bir kez daha böyle bir acı göstermesin” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin döviz rezervi suçlamalarına çok sert cevap verdi.
Myanmar'da flaş gelişme! İsrail ile anlaştılar
Dünya

Myanmar'da flaş gelişme! İsrail ile anlaştılar

Myanmar'da darbe yapan yönetimin, ABD'nin yaptırımları kaldırması için lobi faaliyetleri yapan İsrailli iş insanının firmasına milyon dolarl..
Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Artık gerçeği gördüler
Gündem

Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Artık gerçeği gördüler

Son günlerde Türkiye ile Mısır arasında yaşanan gelişmeler "iki ülke arasındaki yeni bir sayfa mı açılıyor" sorularını beraberinde getirirke..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay