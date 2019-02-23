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Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Pentagon'da... Böyle karşılandılar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) askeri törenle karşılandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 06:47
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Pentagon'da... Böyle karşılandılar

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Pentagon'a gelişlerinde ABD Savunma Bakanlığına henüz atama yapılmadığı için Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve diğer yetkililerce karşılandı.

Akar başkanlığındaki heyet için TSİ 22.00'de Pentagon'da askeri tören düzenlendi. İki ülke ulusal marşlarının askeri bandoyla çalındığı törende ayrıca Türkiye'den gelen heyet onuruna top atışı yapıldı. Bakan Akar'ın, Savunma Bakanlığı özel defterini imzalamasının ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.
Daveti için Shanahan'a teşekkür eden Akar, "Ziyaretimiz sadece ikili ilişkiler açısından değil, bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından da çok önemli." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıklarını anımsatan Akar, Türkiye'nin Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine saygı duyduğunu vurguladı.

Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak stratejik ortağımız ABD ile güçlü ve yakın ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ortak menfaatlerimizle uyumlu ve Türkiye ile koordinasyon ve iş birliği içinde yapılacağına inanıyoruz. İki stratejik ortak ve müttefik olarak terörün her türlüsüne karşı mücadelede iş birliği yapmamız gerekir. Bu bağlamda PKK/YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımızı paylaşıyoruz. Suriye ve ötesinde güvenlik, istikrar ve barış için uğraşıyoruz."

"Suriye'deki sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz"

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise Akar ve heyetini ABD'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sözlerine Ankara Polatlı'daki mühimmat patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Han için başsağlığı dileyerek başlayan Shanahan, kazada yaralanan askerlere şifa diledi.

Shanahan'ın Akar'ın Pentagon'da "herkes tarafından tanınan bir isim" olduğunu belirtmesi üzerine Akar, "Ben de sadece Joe Dunford'u tanıyorum." karşılığını verdi.

Son bir haftada 5-6 kez görüştüklerini, yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Shanahan, bugünkü toplantının da verimli geçeceğine yönelik inancını dile getirdi. Askeri törendeki top atışlarını hatırlatan Shanahan, "Genelkurmay Başkanı Dunford'un izniyle topları getirdik" esprisini yaptı.
İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin on yıllardır devam ettiğini vurgulayan Shanahan, "Bugün bu ilişki Suriye, Afganistan, Irak ve Kosova'da devam etmektedir." dedi.

Yapılan toplantıyı "çok önemli" olarak nitelendiren Shanahan, "Çünkü planlarımıza ve Suriye'deki sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz. Konunun çok karmaşık olduğunun farkındayız ama bu konu üzerinde çalışan çok akıllı insanlarımız var. Bu görüşmemizde ve sonraki görüşmelerimizde ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sorular

Bir gazetecinin, Suriye'de kalacak ABD askerlerinin görevine ilişkin sorusu üzerine Shanahan, "DEAŞ'a karşı mücadele misyonumuz değişmedi. Bölgede istikrarı sağlamaya yönelik bir geçiş sürecindeyiz. Yerel güçleri, güvenlik ve kabiliyetlerini geliştirme konusunda ortaklarımızla çalışıyoruz." yanıtını verdi.
Bölgedeki Kürt halkının durumuna ilişkin soru üzerine Akar, "Bizim Türkiye içinde ve dışındaki Kürtlerle veya başka etnik yapılarla hiçbir sorunumuz olmadı. Biz sadece terör örgütleriyle mücadele ediyoruz, bizim hedefimiz sadece teröristler." diye konuştu.
S-400 alımına ilişkin soru üzerine de iki bakan bu ve benzeri konuların görüşmede ele alınacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 06:47
  1. Ankara
  2. Orgeneral Yaşar Güler
  3. Milli Savunma Bakanı
  4. Hulusi Akar

YORUM YAZ

  • Alattin OvaAlattin Ova55 dk önce
    Kafir Abd böyle bir karşılama yaparsa, benim kafamda bir soru işareti oluşur. Kafir Abd, Çin, Rusya, İngiltere vs. hangisi olursa olsunbunlara güvenmek en büyük hatadır.

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