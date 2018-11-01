Bakan Akar tarih verdi! Tek tip askerlik geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2-3 ay içerisinde tek tip askerliği getireceklerini açıkladı.01 Kasım 2018 Perşembe 18:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor' dedi.
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