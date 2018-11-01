Bakan Akar tarih verdi! Tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor' dedi.

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