0553 313 94 23

Bakan Akar: “Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yaşanan hain saldırıya ilişkin, "Arkadaşlarımız, iki şehidimizin kanını da yerde bırakmadı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:47
Bakan Akar: “Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yaşanan hain saldırıya ilişkin, "Arkadaşlarımız, iki şehidimizin kanını da yerde bırakmadı. Şehitlerimizin kanlarının hiçbir zaman yerde bırakılmayacağına ilişkin sözümüzü yerine getirdiler" dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte dün Şırnak’taki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezinde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, 16 Mart tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yaşanan ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma ile ilgili bilgi verdi. Teröristlerin olumsuz hava koşullarından faydalanarak üs bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu kaydeden Bakan Akar, “Buna karşı arkadaşlarımız gerçekten övünülecek, gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına vardılar ve gereğini yaptılar. Bu hainler hem hafif silah hem el bombası hem de roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçiğimiz yapması gerekenleri büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdi. Biri gri listede olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi. Sızma girişimini akamete uğratma başarısı gösterildi” açıklamasında bulundu.


Güvenlik güçlerinin çatışma sonucu şehit düşen 2 şehidin kanını yerde bırakmadığını söyleyen Akar, “Şehitlerimizin kanlarının hiçbir zaman yerde bırakılmayacağına ilişkin sözümüzü yerine getirdiler. Sızma girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi. Hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen Hava Kuvvetlerimiz de tespit ettikleri hedefleri ateş altına alarak sızma girişiminde bulunanları destekleyenleri etkisiz hale getirdi. Gerçekten bu hainlere, alçaklara hiçbir zaman imkan vermeyeceğimizi, onlara geçit, fırsat vermeyeceğimizi arkadaşlarımız bir kez daha çok başarılı bir şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal iktidardan daha uzun süreçte kazanılır
    1. Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal..
    2. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda..
    3. Döviz kurları
    4. Seçimden sonra da gündem ekonomi
    5. YSK ilan etti! Yarın başlıyor
    6. Edirne’de ‘İŞKUR Kampüste’ programı..
    7. Eski siyasetçi harekete geçti! Yeni..
    8. 'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve..
    9. İntihar etti organları 4 hastaya umut..
    10. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    11. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    12. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    13. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    14. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    15. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    16. Özel çocuklara özel gün
    17. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    18. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    19. Başkan Erdoğan talimatı verdi!..
    20. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku