Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi .

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi’de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi’de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya’ya geldi. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, bölgede sağlanan koordinasyon ve Suriye’deki işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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