Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile bir araya geldi
.14 Şubat 2019 Perşembe 13:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi’de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi’de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya’ya geldi. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, bölgede sağlanan koordinasyon ve Suriye’deki işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
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