Bakan Akar net konuştu: Gerekirse TBMM olağanüstü toplantıya çağırılır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündemdeki çeşitli konularla ilgili Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'e Afganistan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Akar, Afganistan'da, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'nin Hamid Karzai Havalimanı'nın kontrolü ve işletmesi ile ilgili anlaşma sağlanması ve Mehmetçiğin orada kalması kararının oluşması durumunda yeni bir tezkere gerekeceğini ve "Gerekirse TBMM olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu konuda ilgili Bakanlık ve kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor, hazırlıklarını yapıyor." dedi.

Hamid Karzai Havalimanı'nda son durum

Afganistan’daki Hamid Karzai Havalimanı’nda son duruma ilişkin Bakan Akar şunları kaydetti;

H.A: Askeri birliklerimiz güven içinde, emniyetle görevlerini eksiksiz yapmaya çalışıyorlar. Birinci gün Taliban şehre girince yerli sözleşmeli personel görev yerlerini terk ettiği için halk havaalanına girdi. Bu durum 24 saat sürdü daha sonra TSK unsurları Almanlar, İngilizler ve ABD’lilerle birlikte yerel bazı Afgan unsurları ile pist uçuşlara hazır hale getirildi. Şu anda havaalanı dışına çıkmak istemiyorlar, orayı bir anlamda güvenli bölge, sığınak gibi görüyorlar, bekliyorlar. Ayın 16’sında THY kalktı 258 yolcusuyla. Ondan sonra Hava Kuvvetlerimize bağlı uçaklarımızı kullanarak tahliye yaptık. Askeri uçaklarla Kabil- Türkiye yaparsak çok zaman kaybedeceğiz dedik. Gerektiğinde hızlı reaksiyon göstererek tahliyeleri gerçekleştirmek amacıyla uçakları hazır tutacağız. Bir saat içinde oraya uçakları sokacağız ve Mehmetçiği alıp çıkacağız. Dolayısıyla elimizdeki uçakları hazır tutmak için yeni bir planlama yaptık . Biz vatandaşlarımızı Kabil’den İslamabad’a getiriyoruz oradan THY ile yurda tahliye ediliyorlar. Bu yolla 570 vatandaşımızı Kabil’den A 400 M’lerle İslamabad’a aktardık. Oradan da THY ile taşıdık. Bir anlamda Hava köprüsü kurduk.

"20 yıldır oradayız"

"Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var" diyen Akar Mehmetçiğin uzun süredir orada olduğunu ifade ederek "Bizim yüzyıllardan beri AFG ile tarihi geçmişimiz ortak değerlerimiz var. 20 yıldan beri oradayız, 6 yıldan beri de havaalanını işletiyoruz. Bizim herhangi bir muharip görevimiz olmadı. Tamamen teknik, idari, insani çalışma. Bizim çalışmamız bundan ibaret. Bunu yaptık. Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Bizim herhangi bir gizli gündemimiz yok." dedi.

"Sıkıntı olursa 24 saatte terk ederiz"

Şu anki durumda tamamen bir iyimserlik havasının olmadığını söyleyen Akar "Önemli olan Afgan kardeşlerimizin, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri; bir de ahlaki ve kendi değerlerimiz var. Bu manada ilgili kurumlarca temaslar yapılıyor. Bunlardan da olumlu sinyaller geliyor. Tamamen bir iyimserlik havası tabii ki yok. Olaylar ters giderse bir sıkıntı görürsek 24 saatte orayı terk ederiz." dedi.

"6 senedir bu işi yapıyoruz"

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın ülke için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz ilk günden beri müzakere ederken çeşitli şartlarımızı dile getirdik. Bunların içinde tüm görüşmelerde muhataplarımıza ayrıca orada bir mutabakat olursa kalacağımızı söyledik. Havaalanı kapanırsa bütün Afganistan kültürden sağlığa, ekonomiden ticarete kadar her şeyi kapanır. Ayrıca NATO ülkeleri havaalanı kapandığı zaman oradan çekileceklerini söylediler. Onlar çekilirse izole bir devlet oluyorlar, kiminle konuşacaklar. Dolayısıyla Afgan kardeşlerimiz zarara uğramasın, biz de 6 senedir bu işi yapıyoruz. Biz bu göreve devam edelim. Bunun kimseye bir zararı yok. Tabii ki tehdit, risk görürsek 24 saatte çekiliriz.

"Havaalanında son durum nedir?"

Uçuşa açık, iniş kalkış yapılıyor. Son dört günde 146 uçuş gerçekleşti. Şu ana kadar herhangi bir saldırı, müdahale olmadı. Silah sesleri duyuluyor denilen şey ise kalabalığı dağıtmak için havaya yapılan atışlardı. Hayatını kaybedenlerin izdihamdan dolayı olduğu belirtiliyor. Temaslarımız devam ediyor.

Büyükelçiliğimiz tahliye edildi mi?

Büyükelçiliğimiz havaalanında görevini sürdürüyor. Fakat bayrağımız büyükelçilik binamızda dalgalanıyor. Herhangi bir saldırı olmadı. Koruyacaklarını ifade ettiler. Alman ve İngiliz Savunma Bakanları ile görüştük, NATO, ABD’liler iş birliğine hazır olduklarını ve Türkiye’nin oradaki varlığını desteklediklerini belirtiyor.

"Yeni bir tezkere gerekli mi?"

Gerekirse TBMM olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu konuda ilgili Bakanlık ve kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor, hazırlıklarını yapıyor.

Vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda güzel bir operasyon yaptık. Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarımız süratli bir şekilde harekete geçti. Oradaki vatandaşlarımızın tamamını tahliye etme imkan ve kabiliyetimiz var. İlk günden itibaren komutanlarımızın hepsi ayakta. Harekat merkezlerimizi ilk günden itibaren takviye ve aktive ettik. Gelişmeleri de basınla doğru, dürüst, gerçekçi olarak paylaşıyoruz.