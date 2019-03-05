Bakan Akar, James Jeffrey'i kabul etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti.

Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentisi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılık, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliği vurgulandı.

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