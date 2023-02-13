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Siyaset Bakan Akar ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı
Siyaset

Bakan Akar ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar, deprem ve sonraki çalışmalar hakkında el-Menguş'a bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 23:59:00 -
Bakan Akar ile görüşen Libya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye destek mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüştü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlıkla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bakan Akar deprem çalışmaları hakkında bilgi verdi

Hatay'daki faaliyetleri yerinde takip eden Akar, deprem bölgesini ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi. Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten el-Menguş, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Akar da deprem ve sonraki çalışmalar hakkında bilgi vererek el-Menguş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

 

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