Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz." Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz.

Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz."

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