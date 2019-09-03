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Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz."

Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz.

03 Eylül 2019 Salı 09:52
Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz."

Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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