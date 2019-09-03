Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz."
Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz.03 Eylül 2019 Salı 09:52
Bakan Akar: "(Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz."
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