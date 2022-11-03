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Gündem Bakan Akar duyurdu: Sona yaklaştık
Gündem

Bakan Akar duyurdu: Sona yaklaştık

Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 10:56:00 -
Bakan Akar duyurdu: Sona yaklaştık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu'nda 540'dan fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız.” dedi.

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