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Siyaset Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz
Siyaset

Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:19:00 -
Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ile ilgili olarak komutanlarla video konferans yoluyla yaptığı görüşmede, "Kimse gücünün ötesine geçerek bir şeyler yapmaya çalışmasın, bu hareketler çıkmaz sokaklardır. Haklarımızı yedirmedik. , yedirmeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın bencillikten ve hukuksuzluktan vazgeçmesini ve uluslararası hukuk, insanlık ve ahlak ne gerektiriyorsa ona uymasını bekliyoruz" dedi.

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