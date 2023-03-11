Bakan Akar deprem bölgesinde: Teyakkuz halindeyiz!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te deprem sürecindeki yardım ve destekler, hudut güvenliği, terörle mücadele ve ABD ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "İlk andan itibaren kara-deniz ve hava birliklerimiz teyakkuz halinde." diyerek, deprem bölgesindeki son durumu açıkladı.

Hulusi Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"AĞIR BİR AFETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün milletimize başınız sağ olsun diyorum. Hatay'da çok büyük bir yıkım oldu. Bu kışla da 3 silah arkadaşımız şehit oldular. 1 arkadaşımız da hastanede hayatını kaybetti. 4 arkadaşımız şehit olmuş oldu.

Deprem haberini alır almaz depremden 20 dakika sonra arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık, ilk raporları aldık. Kışlada bir binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Aldığımız ilk bilgileri Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Gitmek için hazırlıklarımızı yaptık. İncirlik'e kadar hava yoluyla İncirlik'ten sonra kara yoluyla öğleden sonra buraya geldik. Büyük felaketten hemen sonra devletimiz hemen vatandaşının yanına koştu. Vatandaşımızın uğradığı felakete çare olabilmek için devlet millet iş birliği sergiledi.

Devlet-millet işbirliğini sergiledik.

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"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

İlk andan itibaren kara-deniz ve hava birliklerimiz teyakkuz halinde. İlk anda bize lazım olan arama kurtarma faaliyetiydi. 34 doğal afet arama kurtarma timini seferber ettik.327 vatandaşımızı sağ olarak enkazlardan çıkardık. Maalesef 2 bin 457 vatandaşımızın da cenazelerini enkazlardan çıkardık.

21 bin vatandaşımızı deprem bölgesinde naklettik. İncirlik yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların toplanma ve dağıtım üssü oldu. Arkadaşlarımız gidilmedik köy, gidilmedik ilçe bırakmadı.

DENİZ KORİDORUNU TESİS ETTİK

Başlangıçta İskenderun gemimiz hazır hale getirildi. Deniz koridorunu tesis ettik. Yaralılar İskenderun gemisiyle Antakya'dan Mersin'e taşındı.

Bu faaliyetleri yaparken Sağlık Bakanlığı personeliyle iş birliği içinde olduk. Vatandaşa hizmet götürdük. Sahra Sıhhiye hastanelerimiz var onlardan birisini süratle Maraş'a götürdük. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz sağlık hizmetleri verecek kapasiteye sahip. Bütün ameliyatları arkadaşlarımız büyük başarıyla gerçekleştirdiler. Bu gemilerimizde Hatice Deniz ve Nur adında 2 çocuğumuz dünyaya geldi. Toplam 152 ameliyat gerçekleştirildi. 15 bin vatandaş tedavi edildi. Bütün gemilerimize seyre hazır ol mesajı vermiştik. Bölgedeki limanlara gemilerimizi dağıttık hazır bekliyorlar.



ANADOLU GEMİSİ

Bu gemi içinde hem barınmayı hem sağlık hizmetleri sağlayabilen bir gemi. Bunun muharebe görevleri var. İnsani yardım konusunda çok geniş kapasiteye sahip. Herhangi bir ilave yapmadan hepsinde kullanabiliriz. Yakın zamanda aktif halde kullanabilecek hale getireceğiz.

Herhangi operasyonda, insani yardım konularında alabileceği roller var. Uzun bir hareket sahası ve denizde kalma kapasitesi var. Anadolu Gemisi tek değil bir filodur.

NATO HANGİ YARDIMLARI YAPTI?

Bunları tabii gündeme getirdik getirmeye devam ediyoruz. Bu tür depremlere karşı tedbir alma konusunda NATO'nun hazırlığı var. NATO Sekreteri buraya ziyarette bulundu. NATO 4 bin çadırın Türkiye'ye sevki konusunda karar aldı. Antakya'ya 1600 çadır kuruldu. Diğerleri kuruluyor. 4 bin daha çadır gönderilecek. Çadırlarla 8 binlik bir barınma kapasitesi sağlanacak.

İlk andan itibaren sahadaki TSK, Bakanlık imkanlarını seferber etti. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gerçekten Mehmetçik büyük bir faaliyet gösterdi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 6 milyona yakın kumanyayı vatandaşlarımıza dağıttık. 110 sahra mutfağımızı kurduk. Çorba başta olmak üzere sıcak Yemek dağıtımına başladık. Bir günde 160 bin sıcak yemek verebilme kapasitemiz var. 420 bin ekmek üretiyoruz ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bugüne dek 5 milyon ekmek, 2,5 milyon sıcak yemek dağıttık. Laboratuvarda su ve yemek kontrollerini yapıyoruz.

Vatandaşlarımız yalnız değildir. Mehmetçik 70 bin çadırın kurulmasında görev aldı. Fabrikalarımız gece gündüz çadır ve konteyner üretiyor. Bütün yaralar sarılmadan bizim durmamız mümkün değil.

Gençlerimizin eğitim öğretiminin çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bu konuda neler yapabileceğimizi Milli Eğitim Bakanı'yla bu konuda görüştük. Mehmetçik dershaneleri açtık. Anaokulu üniversiteye hazırlık dahil 203 dershane açtık.

BÖLGEYE AKAR-YAKIT DESTEĞİ NE DURUMDA?



2 buçuk milyon litre akar yakıtı dağıttık.

Cedide kayıtları dakika olarak karargahlarda kaydedilmekte.

İlk raporda 3 silah arkadaşımız şehit olmuştu. 1'i hastanede şehit oldu. 99 vefat da evlerinde. Toplam 103 kaybımız var. 70 arkadaşımız yaralandı, 62'si taburcu oldu.

"ASKER KIŞLADAN GEÇ ÇIKARILDI" İDDİALARI

Maalesef yerli ve milli olmayan herhangi bir kareye çekmek suretiyle onun üzerinde fırtına koparan ordubozanlar var. Bunları milletimiz biliyor. İlk andan itibaren TSK görevinin başında ve vatandaşın yanındadır. 5'i 10 geçe Cumhurbaşkanıma raporu verdik. 4.30'da yardım tugayının hazır olması için talimat verildi. 2. ordu komutamız 4.45'te masasında, hazırlıklar gözden geçiriliyor. 5.45'te Mehmetçik 2. Ordu Karargahı'ndan enkaza gitmek için hareket etti. A400M uçaklarını muharebe şartlarında risk alarak kaldırdık. Gemilerimize hazır ol emri veriliyor. Çok büyük bir depremdi. Bir anda her enkazın başında olmak mümkün değil. Hava koşullarını ve yol şartlarını değerlendirmek lazım. Bir geç çıkma durumu söz konusu değil, çıkış emri verildi. Herkes seferber oldu. Biraz vicdan lazım biraz aklı selim lazım.

Sayısal rakamlar konuşuluyor. Bir taraftan Pençe-Kilit Harekatı devam ediyor.

Gitmek isteyen Suriyelileri hudut kapılarından gönderdik. 55 bin civarında Suriyeli ülkesine geri döndü.

YUNANİSTAN'LA İLİŞKİLER

Yunanistan'la olumlu ve yapıcı görüşmeler yapıyoruz. Diyalogdan yana olduğumuzu kendilerine söyledik. Yunanistan'da tren kazası oldu, üzüntülerimizi ilettik. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, barışçıl yollarla sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyoruz.

F-16 TALEBİ

Sorumluluklarımızı yerine getirdik, benzer şekilde müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz. Sayın ABS Başkanının olumlu görüşte olduğunu müşade ettik. Şu ana kadar ki beyanlar olumlu açıklamalar. Beyaz Saray ve Pentagon'da olumlu açıklamalar yapılıyor. Bazı Kongre üyelerinin yaptığı olumsuz açıklamalar var. Aklı selimin hakim olmasını istiyoruz. Rasyonel bir şekilde soruna yaklaşmaları lazım. Türkiye'nin güçlü olması demek NATO'nun güçlü olması demek. Herkesin aklı başına toplaması lazım.

Hukuka aykırı şekilde F-35 programının dışına çıkarıldık. Bu ahlaki de değil. Görüşmeler konuşmalar devam ediyor. 18 Ocak'ta Washington'da bir görüşme yapıldı.

"DEVLET VE MİLLET OLARAK EL ELE YARALARI SARACAĞIZ"

Buraya kadar geldiğiniz için size ve heyetinize teşekkür ediyorum. Biz tarih boyunca birçok felaketle karşı karşıya kaldık. Felaket ne kadar büyük olursa olsun devletimiz ve milletimiz güçlü. Hiçbir şekilde ümitsizliğe yer yok. Devletimiz milletimizden aldığı güçle her türlü zorluğu çözmek için gayret içinde. Devlet ve millet olarak el ele yaralarımızı saracağız.

Depremde hayatını kaybedenlere, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.