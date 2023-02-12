Bakan Akar: Bölgedeki tüm askeri tesisleri vatandaşın kullanımına açtık

Bakan Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Mehmetçiğin depremde de milletin yanında, görevinin başında olduğunu belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, aynı zamanda terörle mücadele, hudut görevlerini de azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Deprem sabahı, geri dönüp bir bakmak gerekirse saat 5'te göreve gelen komutanlar ve ilgili personel ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve bunlara bağlı karargah ve birlikler tüm imkanlarıyla arama kurtarma, ulaştırma, güvenlik, barınma ve iaşe gibi yaraların bir şekilde sarılması için seferber olmuştur. Şu anda da bu minval üzere devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahada 26 bin 211 personeliyle deprem dışında da birlik ve karargahlarla 24 saat esasına göre görevini sürdürdüğünü bildiren Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki faaliyetlerin kolaylaşması için azami gayret göstermekte ve kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede 54 taburumuz ve 29 doğal afet arama kurtarma timimiz sahada görev yapmaktadır. Deprem olduktan hemen sonra kriz merkezlerini kurup, karargahların çalışmasından itibaren ilk yapmaya çalıştığımız husus, bölgenin acil ihtiyacı olan arama-kurtarma timlerinin, personel ve malzemesini deprem bölgesine ulaştırmak oldu. Bu manada bir hava köprüsü kuruldu ve o günden beri de bu köprü büyük bir azimle kararlılıkla çalışmaktadır. Şu ana kadar 841 sorti icra edilmiştir, bu konuda 63 uçak görev yapmakta.

Ayrıca bölgedeki hava durumunu ve genel durumu görmek için de İHA'larımız, SİHA'larımız sürekli faaliyet göstermekte, 45 İHA ve SİHA görev yapmakta. Helikopterlerimiz bizim için çok önemli. Belirli havaalanlarına kadar gelindikten sonra personel ve malzemenin deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi olan yerlere ulaştırılabilmesi için helikopterlerimizin rolü çok büyük. Bu manada da 57 helikopterle şu ana kadar 840 sorti icra edildi."

Hatay Havalimanı'nın kapalı olmasının bölgede personel ve malzeme konusunda bazı gecikmelere sebep olduğunu belirten Akar, "Büyük bir süratle gerçekleştirilen çalışmalar sonunda havaalanının hizmete girmesiyle işlerimizin çok daha kolaylaşacağını değerlendiriyorum." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, nakliye koridoru oluşturarak bölgedeki ihtiyaçları karşılamaya çalıştığını bildiren Bakan Akar, bir taraftan bölgedeki yaralıların daha emin yerlere götürülmesi için seferler yapılırken, diğer taraftan da ihtiyaç duyulan personel ve malzemenin de yurt içinden bölgeye taşındığını söyledi.

Deniz Kuvvetlerine ait 24 gemi ve 5 helikopterin İskenderun Körfezi'nden bölgedeki faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Akar, şu bilgileri verdi:

"Sancaktar ve Bayraktar gemilerimizi, Rol 2 hastane olarak tahsis ettik ve Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye başladı. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ilk anda ihtiyacı olan yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere ilk andan itibaren kumanya ve çorbaların dağıtılmasıyla bir ölçüde acil ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Şu ana kadar vatandaşlarımıza 700 bin kumanya dağıtıldı. Bilahare olaylar geliştikçe bölgede 61 sahra mutfağıyla 16 sahra fırını kurarak, bu fırın ve mutfaklarla 502 bin ekmeği de vatandaşlarımıza dağıttık. Şu anda günde 50 bin kişiye sıcak yemek verebilecek kapasiteye ulaştık ve bunu da artırma gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Bu arada 72 çadır kentte Mehmetçik, 19 bin çadırın kurulmasını sağladı. Ayrıca bölgede 17 ilçe ve 147 köye de karadan ve havadan ulaştırılması gereken malzemelerin intikali sağlandı. Ayrıca gidilen o ilçe ve köylerden de hasta ve yaralı vatandaşlarımızın nakli de desteklendi. Ayrıca akaryakıtta herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kendi depolarımızdan, özel depolardan ve ilave depolardan da istifade etmek suretiyle şu ana kadar bölgede hem kamu kurum ve kuruluşlar hem de vatandaşlarımıza 655 ton akaryakıtı dağıttık. Bu konuda yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaçlara göre ilave desteği de sağlayacağız, sürdüreceğiz inşallah."

Vatandaşların yaptığı yardımların bölgeye ulaşmasıyla lojistik üsse ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bakan Akar, bu konuda ilgili valiliklerle gerekli koordinasyon sonrası şu ana kadar deprem bölgesindeki 8 ilde 19 lojistik üs kurulduğunu söyledi.

Söz konusu lojistik üslerin yer, personel ve araç tahsisi konusunda da ilgili valiliklerle ve AFAD ile koordinasyonun yapılarak, gerekli desteklerin sürdüğünü belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Gelen yardımların bir an önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşması için her türlü gayreti gösterip desteği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bölgedeki tüm askeri tesislerimizi de vatandaşlarımızın kullanımına açarak acil ihtiyaçların karşılanması, yiyecek, içecek, barınma, zorunlu ihtiyaçlar gibi bebeklerin, çocukların bakımına destek sağlamak gibi küçük de olsa bazı sağlık hizmetlerinin sağlanması gibi çalışmalarla da arkadaşlarımız vatandaşlarımızla omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun yanı sıra malum yaz aylarında kullanılan özel eğitim merkezleri var. Bunlar da yine vatandaşlarımız hizmetine açıldı. Şu ana kadar da 850'den fazla vatandaşımız burada misafir edilmektedir.

Hatay özeline baktığımızda da burada sahada 5 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta. Bunlar 18 tabur ve 6 doğal afet, arama kurtarma timinden ibaret. Bunlar hem kurtarma çalışmalarına katılıyor hem yaşam destek çalışmalarında faaliyet gösteriyorlar. Ayrıca jandarma ve polisle de asayiş destek kollarında beraber çalışıyorlar. Bunun yanı sıra irili ufaklı 25 çadır kentte de toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasında Mehmetçik faaliyet gösterdi. Antakya özelinde 26 sahra mutfağı, 3 fırın bulunmakta. Şu anda geldiğimiz kapasite itibarıyla da 40 bin kişiye günlük sıcak yemek dağıtabilecek bir noktaya geldik."

Yurt dışından bazı yardımların da geleceğini bildiren Akar, bu desteklerin ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılması için gerekli planların yapıldığını söyledi.

Gelecek yardımlar konusunda bilgi veren Bakan Akar, "Bunların başında gelenlerinden biri NATO tarafından planlanıp buraya gönderileceği söylenen 2 bin kişilik bir çadır kent. Bu çadır kentin İskenderun Limanı'na ulaşmasından sonra karadan ve havadan bunların bölgeye nakli için gerekli planlamayı yaptık. Önümüzdeki günlerde buradaki sıkıntıyı bir nebze de olsa giderilmesinde bu çadır kentin katkı sağlayacağını değerlendiriyorum." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu zor günlerde de diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde milletin emrinde ve ilk andan itibaren görevini başında olduğunu söyleyen Akar, "Hala 'asker nerede' diyen körler, sağırlar var. Bu fitnedir, fesattır. Mehmetçiğin emeğine saygısızlıktır. Bunun da altını burada çizmek istiyorum. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarıma da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bugün de yarın da canlı olarak enkazdan çıkacaklar konusunda yine sürprizler bekliyoruz." ifadesini kullandı.