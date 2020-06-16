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Aktüel

Bakan Akar Bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:32:32 -
Bakan Akar Bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.


Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.


İlk olarak Millî Savunma Bakanlığı’nın İlaç Fabrikası’nı ziyaret eden Bakan Akar, COVID-19’a karşı geliştirilerek belli bir aşamaya gelen ilaç üretim çalışmalarına ilişkin brifing aldı.


Daha sonra Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) Maske Üretim Fabrikası’na geçen Bakan Akar ve TSK’nın Komuta Kademesi. MKEK tarafından geliştirilen maske üretim cihazını yerinde inceleyerek, aralıksız şekilde süren maske üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Buradan da Gazi Fişek Fabrikası’na geçen Bakan Akar ve komutanlar, Sahra Solunum Cihazı ile yerli ve milli imkanlarla üretilen silahları da yakından inceledi. Bakan Akar ve Komutanlar, başarılı çalışmalarından dolayı MKEK çalışanlarını tebrik etti.

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