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Aktüel Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü
Aktüel

Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

Afganistan'daki son durum ve gelişmelerin ele alındığı görüşmede Akar, Türkiye'nin Afganistan'daki barış çabalarına destek verdiğini kaydetti

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:04:56 -
Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlıktaki görüşmede, Afganistan'daki son durum ve gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'daki barış çabalarına verdiği desteğin altını çizerek, Afganistan'a bundan sonra da katkı verilmeye devam edileceğini belirtti.

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