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Gündem Bakan Akar açıkladı! ‘Almanya ile somut adımlar atılacak’
Gündem

Bakan Akar açıkladı! ‘Almanya ile somut adımlar atılacak’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya ile somut adımların atılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:00:00 -
Bakan Akar açıkladı! ‘Almanya ile somut adımlar atılacak’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Berlin'de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Alman mevkidaşıyla görüşmesini değerlendirdi.

"Almanya ile bazı somut adımlar atılacak"

Akar, "(Almanya ile) Önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum." dedi.

"Yunan komşularımızı Ankara'ya bekliyoruz"

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısına değinen Akar, "Devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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