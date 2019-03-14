Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.

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