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Gündem Bakan Adil Karaismaoğlu'ndan heyecanlandıran "Kanal İstanbul" paylaşımı
Gündem

Bakan Adil Karaismaoğlu'ndan heyecanlandıran "Kanal İstanbul" paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğindeki resmini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 17:37:00 -
Bakan Adil Karaismaoğlu'ndan heyecanlandıran "Kanal İstanbul" paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin stratejik hamlesi" ifadelerine yer vererek Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, dün akşam katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul'un resmini ilk kez paylaşmıştı.

Karaismaioğlu programda dev projeyle ilgili olarak şunları söylemişti:

"Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl arıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin, ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. bu yıllar boyunca artacak ve ilerde yetmeyecek. 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor.

Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak. Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz.

Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır. Bire bir ölçeğinde bir Kanal İstanbul resmi ilk kez paylaşıyoruz.Toplam Kanal İstanbul üzerinde 6 tane köprü olacak. Kanalın maliyeti 15 milyar dolar, bu ihaleyle daha da aşağıya düşebilir."

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