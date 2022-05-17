Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na rövaşata!

Almanya'da düzenlenecek "Uluslararası Ulaşım Fuarı"na katılmak üzere Berlin'e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Millet bahçesi" yapılmak üzere yıkımına başlanan "Atatürk Havalimanı" hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son 20 yıldır olan bütün çalışmalarda sadece ulaşım sektörü için 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sonucunda vatandaşımızın hayatı kolaylaştı. Hayatına konfor geldi. Bunlar hep güçlü alt yapı sayesinde oldu. Atatürk Havalimanı yılların havalimanı. Tamamen yerleşim yerinin ortasında kalmış, kapasitesi dolmuş ve ihtiyacı karşılamayan bir havalimanı oldu. Tabi ki burada bir değişim ve yeni yatırım yapmak gerekiyordu. Bu eleştiriyi yapanlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nı niye yaptınız, buraya uçak mı inecek diyen kişiler değil mi?"

İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi havalimanları arasında yer aldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Sabiha Gökçen ise ilk 5 havalimanı arasında yer alıyor. Bunların hepsi hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya hizmet veriyor. Siz şehir içinde kalmış, kapasitesini doldurmuş havalimanına alternatif bir havalimanı yaptınız. Bu kadar kaliteli bir havalimanı yaptınız ve de devletin kasasından bir kuruş çıkmadan. 10 milyar Euro'luk bir yatırımla bunu hayata kazandırdınız. Devletin kasasından bundan sonra bir kuruş çıkmayacak. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi dolmuş, her gün binin üzerinde uçak iniyor. O uçakların egzoz emisyonu yerleşim yerlerinde buluyordu. Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra E-5 yükü yüzde 30 azaldı. Atatürk Havalimanı'nı tamamen kapatmıyorsunuz. Burada Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak."

"O pist İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları riske ediyordu"

Tek meziyeti reklam yapıp boş konuşmak olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanındaki Kuzey-Güney pistine hem oradaki acil durum hastanesi yapıldı hem de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları da riske ediyordu. Bu pist kapatılarak İstanbul'un hizmetine sunulacak devasa bir millet bahçesi olarak dünyaya örnek bir proje olacak. Bununla gurur duymaları lazım eğer şehri seviyorlarsa vatandaş için çalışmaya gayret ediyorlarsa bunun zaten önünü açmaları lazım. Bakıyorsunuz bir yanda bir tane İETT otobüsü işletemeyen bir zihniyet gelip şehre yapılacak bir yeşil alana karşı çıkması yaptıkları saçmalıktan ya da muhalefet ettiklerini zannettiklerinden başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.