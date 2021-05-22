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Gündem Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı... İşte Kanal İstanbul'un yapılma nedeni
Gündem

Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı... İşte Kanal İstanbul'un yapılma nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin yapılma nedenini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:32:00 - 2021-05-22 18:34:16

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul Projesinin nedenlerini bir kez daha anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 5-10 yılı düşünenler #Kanalİstanbul’a gerek yok diyebilir. Biz önümüzdeki 100 yılı planladığımız için Lojistik Master Plan bize Kanal İstanbul’u işaret ediyor" dedi.

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Yorumlar

Ali Şükrü Karaalioğlu

Kanal İstanbulun yapılma nedenleri 1) Karadeniz geçemeyen ABD savaş gemilerinin geçmesi ve Karadeniz'in ABD kontrolüne geçmesi 2) Rant 3) İnşaat sektörü
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