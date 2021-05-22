Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı... İşte Kanal İstanbul'un yapılma nedeni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin yapılma nedenini açıkladı.
yeniakit.com.tr Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul Projesinin nedenlerini bir kez daha anlattı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 5-10 yılı düşünenler #Kanalİstanbul’a gerek yok diyebilir. Biz önümüzdeki 100 yılı planladığımız için Lojistik Master Plan bize Kanal İstanbul’u işaret ediyor" dedi.